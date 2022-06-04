Bandırmaspor'dan TFF'ye tepki - Son Dakika
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Bandırmaspor'dan TFF'ye tepki

04.06.2022 14:47
Bandırmaspor'dan TFF'ye tepki

Spor Toto 1'inci Lig Play Off finalinde İstanbulspor'a 2-1 yenilen Royal Hastanesi Bandırmaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepkili.

Spor Toto 1'inci Lig Play Off finalinde İstanbulspor'a 2-1 yenilen Royal Hastanesi Bandırmaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepkili. Bordo beyazlı yönetim, finaldeki hakem kararlarına tepki olarak, 16 Haziran'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılmama kararı aldı. Bandırmaspor bu kararı yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Tüm futbol kamuoyunun önünde, 2 Haziran 2022 Perşembe akşamı Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali'nde, İstanbulspor ile oynadığımız maçta orta hakem Halil Umut Meler ve VAR Odası Hakemi Mete Kalkavan'nın yanlı, kasıtlı ve art niyetli tutumları, protokolde Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza uygulanan yaklaşımlar ve tavırlar dikkate alındığında Türk Futboluna çok da katkımız olmadığını, katkı yapmamızın istenmediğini de görmüş olduk. Netice olarak; Yönetim Kurulumuzca bugün toplandık ve 16 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan TFF Genel Kurulu'na da katılımımıza gerek olmadığı kanaatine vardık. Kamuoyunun dikkatine saygılarımızla duyurulur."


- Bandırma
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

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