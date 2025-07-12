Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Tolga Kalender'i kadrosuna dahil etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kalender, daha önce Tuzlaspor, Bayrampaşa, Diyarbekirspor, Adana Demirspor takımlarının formasını giydi.
Son Dakika › Spor › Bandırmaspor'dan Tolga Kalender Hamlesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?