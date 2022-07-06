Geçen sezonu 2. Lig ekiplerinden Sarıyer 'de geçiren genç oyuncu, 29 karşılaşmada görev aldı. Berkan Mahmut Keskin ayrıca A Milli Futsal Takımı'nın da formasını giyiyor.

Kaynak: AA

Mahmut Keskin, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiraladı - Son Dakika

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