Bandırmaspor, İstanbulspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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Bandırmaspor, İstanbulspor'u 3-0 Yendi

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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, İstanbulspor'u 3-0 ile geçti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Berkay Erdemir, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran

Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Liço, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 85 Enes Çinemre), Yusuf Kocatürk (Dk. 90+2 Burak Bekaroğlu), Emirhan Ayhan (Dk. 70 Kehinde), Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Dk. 85 Bruno), Badji, Emirhan Acar (Dk. 70 Mulumba), Enes Aydın

İstanbulspor: Alp Tutar, Vefa Temel (Dk. 46 Mustafa Sol), İliev (Dk. 75 Araujo), Bekir Ali Nizam (Dk. 46 Duran Sahin), Fatih Tultak, Mendy (Dk. 54 İsa Dayaklı), Turan Deniz Tuncer, Özhan Şahan, Abdullah Dijlan Aydın, Erdem Seçgin (Dk. 46 Cham), Ömer Faruk Duymaz

Goller: Dk. 2 ve 15 Emirhan Ayhan, Dk. 90+8 Bruno (Penaltıdan) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Turan Deniz Tuncer (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Berk Ali Nizam, Dk. 75 Duran Sahin (İstanbulspor), Dk. 29 Ali Ülgen, Dk. 62 Emirhan Ayhan, Dk. 64 Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

İstanbulspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor, İstanbulspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırmaspor, İstanbulspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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