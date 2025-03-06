Bandırmaspor, Karagümrük'ü Yendi

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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Bandırmaspor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel, böyle bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Her iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu. Bugün bizim için daha önemli bir maçtı. Çünkü ikincilik için mi oynayacağımız yoksa play-off için mi oynayacağımız açısından belirleyiciydi. Oyun üstünlüğünü ele geçirdikten sonra sahadaki duruşumuz maçı 1-0 bitirmeye yönelikti. 1-0 öndeyken farkı açmamız gerekiyordu ancak bir türlü onu başaramadık. Son dakikalarda iki duyguyu birlikte yaşadık. Bir gol yiyip bir gol attık. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Aslında bizim galibiyet istikrarına ihtiyacımız var. Son haftalarda deplasmanda puan alamamıştık. Bugün kazanmak o yönden de önemli. Bundan sonra devamını getirmemiz lazım. Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden gelen ne varsa yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL