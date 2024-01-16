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Bandırmaspor, Kasımpaşa'yı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Bandırmaspor, Kasımpaşa'yı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi. Maçta Metehan Mimaroğlu'nun attığı gol, Bandırmaspor'un galibiyetini getirdi.

Bandırmaspor, Kasımpaşa\'yı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi
16.01.2024 - 17:08,
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar

19. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Gomis'in kafayla indirdiği topu penaltı noktasının gerisinde kontrol eden Winck'in hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Akın Alkan kurtardı.

31. dakikada Bandırmaspor kalecisi Akın'ın hatalı pasında ceza alanı sol tarafında meşin yuvarlağın sahibi olan Gomis'in sert şutunu file bekçisi Akın Alkan kornere çeldi.

40. dakikada Bandırmaspor'da Foor'un kendi yarı alanından savunmanın arkasına attığı pasta Metehan Mimaroğlu topla birlikte ilerleyip kaleci Ali Emre'yi de geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

74. dakikada Hajradinovic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yasin Özcan'ın kafa vuruşunda kaleci Akın Alkan'ın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+2. dakikada Ben Ouanes'in sol kanattan yaptığı ortada altıpas gerisinde Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Akın Alkan'da kaldı.

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Taylan Utku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Selim Dilli (Gökhan Gül dk. 46), Aytaç Kara, Emirhan Yiğit (Fall dk. 46), Hajradinovic, Gomis, Nuno da Costa

Yedekler: Gianniotis, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Alp Efe Kılıç

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Mert Çelik (Sergen Piçinciol dk. 79, Batuhan Yayıkcı, Emre Batuhan Adıgüzel, Mehmet Özcan, Mustafa Çeçenoğlu (Djitte dk. 46), Doğancan Davas (Emirhan Aydoğan dk. 58), Foor (Aygün Özışıkyıldız dk. 90+6), Soukou, Metehan Mimaroğlu (Mücahit Albayrak dk. 79)

Yedekler: Gkelios, Erdem Çakartarla, Gani Burgaz, Tunay Çelikbay

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Metehan Mimaroğlu (dk. 40) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Gökhan Gül (Kasımpaşa), Akın Alkan (Bandırmaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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