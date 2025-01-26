Bandırmaspor, Keçiörengücü'ne 2-1 Mağlup - Son Dakika
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Bandırmaspor, Keçiörengücü'ne 2-1 Mağlup

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Bandırmaspor, 21. haftada Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi, teknik sorumlulardan açıklamalar geldi.

26.01.2025 17:13
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- Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından

BALIKESİR - Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik sorumlular maçı değerlendirdi. Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzgur, maçın başından sonuna kadar istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi. Çok fazla pozisyona girmelerine rağmen değerlendiremediklerini vurgulayan Uzgur, "Maçın son bölümünde biraz sinirlerimize hakim olamadık ve kartlar gördük. Rakibe çok az pozisyon verdiğimiz maçta mağlup olduğumuz için üzüntülüyüz ama yeni oyuncularımızla beraber bir oyun süreci geçireceğimiz belli oldu. Bu maçta oynadığımız iyi dakikaları artırıp bundan sonra da bu mücadelenin içinde sonuna kadar olacağız" dedi.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri de maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Ben oyuncularıma 14 haftadır oynadıkları oyunu sürdürmelerini gerektiğini söyledim. Birinci bölgede çok hata yapıyorduk, bu maçta bunu bir nebze azalttık. Oyuncularım ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Taktik disipline çok sadık kaldılar, bu anlamda da çok mutluyum. Gol yemeseydik daha iyi olurdu. İzleyenler için mücadele açısından keyifli bir maç oldu. Bandırmaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları da tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor, Keçiörengücü'ne 2-1 Mağlup - Son Dakika

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