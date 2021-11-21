Üye Girişi
Bandırmaspor - Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika

Bandırmaspor - Kocaelispor maçının ardından

21.11.2021 17:37
Bandırmaspor - Kocaelispor maçının ardından

- Bandırmaspor - Kocaelispor maçının ardından Spor Toto 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında Bandırmaspor ile Kocaelispor karşılaştı.

- Bandırmaspor - Kocaelispor maçının ardından

BALIKESİR - Spor Toto 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında Bandırmaspor ile Kocaelispor karşılaştı. Müsabakayı Bandırmaspor 1-0 kazandı. Maç sonrası teknik direktörler maçın değerlendirmesini yaptı.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Taraftarlarımıza güzel bir galibiyet kazandırmayı istiyorduk ve bunu başardık. Bizim için önemli bir maçtı. Maçın geneline bakarsak eğer ilk yarıda 3 tane güzel pozisyonumuz var. Bunları değerlendirebilseydik daha rahat olurduk. Kontrollü bir maç oynadık. Kazanmasını bildik ama ne yazık ki oyuncumuz Lokman'ın omuzu çıktı, ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Oyuncularımızı da tebrik ediyorum" dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "İyi bir maç beklentisi ile başlamıştık. Yeterince konsantrasyonumuzun olmaması bizi ilk yarı itibariyle kötü bir saha duruşuna düşürdü. İkinci yarı bunu değiştirmek istedik. Başarılı ataklarımızın olmasına rağmen tam organize olamadığımız için bunları da golle sonuçlandırmak nasip olmadı. Kötü bir müsabaka oynadık. Oyuncularımız telafi edecek güce sahipler. Bundan sonraki maçlarda telafisini yapacağız. Rakibin bir pozisyonu ile mağlup olduk" dedi.

Bandırmaspor - Kocaelispor maçının ardından
Bandırmaspor - Kocaelispor maçının ardından
Bandırmaspor - Kocaelispor maçının ardından
Bandırmaspor - Kocaelispor maçının ardından

Mustafa Gürsel, Bandırmaspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor - Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi 15:41 Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer 14:20 AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül 11:49 Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak 10:28 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor 09:17 Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı 09:12 Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı
Kılıçdaroğlu'nun zam yapmayın dediği gürünler: Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze 17:58 Kılıçdaroğlu'nun zam yapmayın dediği gürünler: Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze 2 çocuk annesi Pelin Karahan, karın kaslarıyla şov yaptı 16:10 2 çocuk annesi Pelin Karahan, karın kaslarıyla şov yaptı

Son Dakika Haberleri
17:58 Evine misafirliğe gelen arkadaşları, cansız bedenini buldular
17:52 Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
17:51 Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu
17:36 Karamollaoğlu'ndan hükümete sözler: Bugünkü iktidar sahiplerine müteşekkiriz
17:34 Fenerbahçe taraftarının sevilen ismi Lugano, Aziz Yıldırım'la buluştu
17:12 Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yedirdi
16:59 İki ülkenin uzay aracı karşı karşıya geldi
16:54 Derbide sürpriz isimler! Dev kulüp gözlemcileri statta yer alacak
16:52 Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır
16:49 U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı
Vahşi cinayetin zanlıları yakalandı Vahşi cinayetin zanlıları yakalandı         
18:22
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı         
13:41
Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti         
10:30
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu         
10:27
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı         
23:32
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı         
13:27
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 18:32:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bandırmaspor - Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement