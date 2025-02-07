Bandırmaspor-Şanlıurfaspor Maçının Hakemi Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü oynanacak Bandırmaspor- Şanlıurfaspor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor ile Şanlıurfaspor, 9 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Suat Güz üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Emre Çakar olacak. - BALIKESİR
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