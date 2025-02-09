Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u Son Dakikada Yendi - Son Dakika
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Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u Son Dakikada Yendi

Bandırmaspor, 23. haftada Şanlıurfaspor'u 3-2 mağlup ederek kötü gidişe son vermek istiyor.

09.02.2025 17:18
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Şanlıurfaspor'u 3-2 yenen Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "İHedefleri olan iyi bir takımız, bu inançla hep beraber sahaya yansıtma zamanı." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında 7 haftalık kötü bir süreç yaşadıklarına değinerek "Bugünkü maçın atmosferi ve bizim için önemi çok büyüktü. Çünkü bu ters gidişi lehimize çevirmek istiyorduk. Takım çok inanmıştı ama bazen çok istemek ters tepki de yapabiliyor, oyuncularımı haddinden fazla gerebiliyor." diye konuştu.

Maçın kendileri için iyi başladığını ancak istediklerini sahaya yansıtamadıklarını vurgulayan Gürsel, şöyle devam etti:

"Bugün oyuna iyi başladık aslında, ilk yarıda 2'yi, 3'ü bulabileceğimiz bir maçtı, karşı karşıya kaldığımız 3-4 net pozisyonu kaleci kurtardı. Oyunu koparamadık 1-0'dan sonra, aslında pozisyon da vermediğimiz bir maçtı. Duran toplardan iki gol yedik, şok bir skorla ilk yarıyı 2-1 geride tamamladık. Geri dönmemiz gerekiyordu ki bu olumsuz enerjiyi tersine çevirelim. Oyuncularım ikinci yarıda her şeyi yaptılar, son dakika gelen golle süreci tamamlamış olduk. İkinci yarıya iyi başlamadığımız bir ligde, inşallah bu ikinci yarı için bir başlangıç olur. Hedefleri olan iyi bir takımız, bu inançla hep beraber sahaya yansıtma zamanı."

Şanlıurfaspor

Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Murat Karakoç da maçın 5. dakikasında yedikleri şok golle geriye düştüklerini kaydederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bandırmaspor rüzgarı arkasına alarak üstümüze geldi. Böyle bir baskı olacağını tahmin etmiştik 7 maçtır kazanamıyorlardı çünkü. Biz de ilk yarıda duran toplarla bulduğumuz 2 pozisyonda golleri bulup ilk yarıyı 2-1 önde kapattık. İkinci yarıda rakibin daha çok üstümüze geleceğini düşünerek kazandığımız toplarla hızlı hücumlar yapmayı planladık, yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Son dakika yaptığımız penaltıyla mağlup olduk, Bandırmaspor'u tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u Son Dakikada Yendi - Son Dakika

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