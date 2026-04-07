Bandırmaspor, Sarıyer ile Beraber Kaldı

07.04.2026 17:40
Bandırmaspor, 34. haftada Sarıyer ile 0-0 berabere kalırken, hedeflerini sürdüreceklerini açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer ile 0-0 berabere kalan Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Her hafta puan sıralamasındaki yerimizi kontrol ederek son dakikaya kadar hedefimizi kovalayacağız." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gürsel, son dönemdeki tüm maçlarında puan ya da puanlar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her hafta düşündüğümüz gibi güzel geçerse play-off'un içinde bitiririz. Ama maçlarımız kolay değil, ligin çok sonuna bakmadan artık bu maç da bitti. Tamamen Bodrum maçına odaklanacağız. Arka arkaya yolculuk yapacağız, takımı en iyi şekilde dinlendirip Bodrum'da sahaya çıkacağız. Yine elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bakalım inşallah oradan da puan ya da puanlarla döneriz. Her hafta puan sıralamasındaki yerimizi kontrol ederek son dakikaya kadar hedefimizi kovalayacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Kendi sahamızda 3 puan kazanmak isterdik ama olmadı."

SMS Grup Sarıyerspor cephesi

SMS Grup Sarıyerspor Teknik Direktörü Servet Çetin ise maçın başından sonuna kadar istedikleri her şeyi yaptıklarını dile getirdi.

Çetin, deplasman takımı olarak çok doğru oynadıklarını belirterek, "Pozisyonlar bulduk, bugün kazanabilirdik. Son paslarda sıkıntı yaşamayıp 1 gol bulsaydık Bandırmaspor kalesine doğru daha fazla alan bulacaktık. Alt sıralardan kurtulmak için deplasmanda 1 puan almak önemli. Oyucularımı tebrik ediyorum. Rakibimize çok net pozisyon vermedik. Kazansaydık daha iyi olacaktı ama 1 puan da bizim için çok önemliydi." diye konuştu.

Kaynak: AA

