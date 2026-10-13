Bandırmaspor-Sivasspor maçı 1-1 bitti, Arslan bitiricilikteki soruna dikkat çekti - Son Dakika
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Bandırmaspor-Sivasspor maçı 1-1 bitti, Arslan bitiricilikteki soruna dikkat çekti

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Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, konuk ettiği Ekenler Beton Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Bandırmaspor Teknik Direktörü Arslan bitiricilikte sıkıntı yaşadıklarını, Sivasspor Teknik Direktörü Taşdemir ise öne geçmelerine rağmen talihsiz golle berabere kaldıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Ekenler Beton Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Bandırmaspor'da teknik direktör Ertuğrul Arslan, "Son bitiriciliklerde biraz sıkıntılarımız var, bunu gidermek için çalışacağız ama oyunun genelinden memnunum." dedi.

Arslan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, maça kazanmak için çıktıklarını söyledi.

Oyunun genelinde istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten Arslan, "Son bitiriciliklerde biraz sıkıntılarımız var, bunu gidermek için çalışacağız ama oyunun genelinden memnunum. Geriye düşmemize rağmen reaksiyon göstererek 1-1'e getirdik, ikinci golü de bulabilirdik ama olmadı. Önümüzdeki maça hemen hazırlanıp galibiyet için çalışacağız." diye konuştu.

Sivasspor cephesi

Ekenler Beton Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise Bandırmaspor deplasmanının zorlu olduğunu dile getirdi.

Taşdemir, Bandırmaspor'un oyun planına sadık kalan genç bir takım olduğunu aktararak, "İyi bir rakiple oynadık, oyun planlarını bildik ve doğru zamanlamayla kapattık. Kendi planlarımızı tam olarak yerine getiremedik. Öne geçtik fakat talihsiz bir golle maçı berabere tamamladık. Eksiklerimize rağmen puan aldığımız için mutluyuz. İnşallah haftaya kazanıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
SivassporTrendyolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bandırmaspor-Sivasspor maçı 1-1 bitti, Arslan bitiricilikteki soruna dikkat çekti - Son Dakika
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