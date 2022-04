Bandırmaspor taraftarı, "Süper Lig" hedefine kenetlendi - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışını sürdüren Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, kulübün 57 yıllık tarihinde ilk kez bu kadar çok yaklaştıkları Süper Lig hedefine kenetlenerek kenti bordo-beyaz renklerle donattı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1965 yılında kurulan bordo-beyazlı kulüp, bu sezon Onur Göçmez başkanlığında, teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde son haftalardaki performansıyla dikkati çekiyor.

Aldığı başarılı sonuçlarla zirveye adım adım yaklaşan Bandırmaspor, 60 puanlı lider MKE Ankaragücü ve 57 puanlı Bereket Sigorta Ümraniyespor'un ardından 55 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Ligin son 7 haftasında birini maç yapmadan geçirecek Bandırma temsilcisi, 6 karşılaşmada başarılı sonuçlar alarak play-off'a bırakmadan Süper Lig özlemini dindirmek istiyor.

"Hep birlikte el ele yürüyoruz Süper Lig'e" sloganıyla kenti bordo-beyaz renkte flamalarla donatan taraftarlar bu hedef için yönetim, teknik heyet ve futbolcularla adeta bütünleşti.

Kadınlara ve öğrencilere maçlar ücretsiz

Taraftarlardan Fethi Duru, AA muhabirine, Bandırmaspor'un kendisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Duru, Bandırmasporlu olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Tribünler çok iyi tanır, torunlarım dahil ailece Bandırmasporluyuz. Biz Süper Lig'e bu sene hazırız. Her şeyden önce bizi bu konuda çok güzel motive eden, her şeyiyle destek veren bir başkanımız var. Başkanımız bu şehre Bandırmaspor sevgisini aşıladı. Bu sene Bandırmaspor büyük bir ihtimalle Süper Lig'e çıkmak istiyoruz ve olacağına da eminim. Şehrimiz bu sene buna hazır. Biz şu anki taraftarımızı eskiden Göztepe, Sakarya maçlarında görürdük fakat bu sene bizim hemen hemen her maçımıza kar, kış, yağmur demeden stadımızı doldurmaya gayret ediyoruz."

Bandırmaspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seher Öztürk de takımın bu sezon Süper Lig'e çıkacağına inandığını dile getirdi. Ailece Bandırmasporlu olduklarını aktaran Öztürk, "Başkanımız Onur Göçmez'in öğrencilere ve kadın taraftarlarımıza maçlara ücretsiz giriş imkanını tanımasıyla daha fazla gelmeye başladık." dedi.

Bandırmaspor'un kadın taraftar potansiyelinin çok yüksek olduğunu bildiren Öztürk, Süper Lig'e çıkma düşüncesinin bile kendisini çok heyecanlandırdığını vurguladı.

"Çalıştığım halde izin alarak 1,5 saatliğine maça kaçıp gidiyorum"

Uğur Maral, Bandırmaspor'un 3 sezon önce 90+7. dakikada attığı golle 3. Lig'e düşmekten kurtulduğunu hatırlattı.

Kulüp Başkanı Onur Göçmez öncülüğünde bir aile olduklarına dikkati çeken Maral, "Bandırmaspor kulüp tarihinin en iyi derecesindeyiz. Kulübümüzü çok daha iyi günler bekliyor. Şu anda gerçekten takımımız çok iyi, inanamıyoruz, çok mutluyuz. Her sabah 'acaba rüyada mıyız?' diye uyanıyoruz. Mümkün olduğunca bütün maçlara gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Balıkçılık yapan Barış Yıldız ise Bandırmaspor'a aşık olduğunu ve takımını çok sevdiğini belirtti. Küçüklüğünden beri Bandırmaspor'u yalnız bırakmadığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Bandırmaspor inşallah Süper Lig'e çıkacak ama biz takımımıza stat istiyoruz. Süper Lig'e çıkarsak stadımız yetersiz kalacak. Şu anda tüm takım şampiyonluğa kenetlenmiş durumda. Taraftar olarak da herkes bütünleşti. Biz de canı gönülden Süper Lig'e çıkmasını istiyoruz. Süper Lig için şehir olarak kenetlendik diyebiliriz. Çalıştığım halde izin alarak 1,5 saatliğine maça kaçıp gidiyorum, Bandırmaspor'u yalnız bırakmıyoruz. Sonra tekrar gelip çalışmaya devam ediyoruz."

Berber Özcan Turhan, Bandırmaspor'un Süper Lig'e çıkmasının kendisini çok mutlu edeceğini anlattı. Takımın tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkma şansını yakaladığını ifade eden Turhan, "Şu anda şehir olarak kenetlendik. Buraya Süper Lig takımlarının gelmesi bizim için de çok güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.