TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 'ndan çıkan kararla Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Gürsel 3 maç ceza aldı. TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor - Adanaspor maçı sonunda kırmızı kart gören Mustafa Gürsel, TFF 1. Lig'in 9. Haftasında Yeni Malatya maçından itibaren 3 maçta yer almayacak. Bandırmaspor ise 16 Ekim Pazar günü evinde Yeni Malatya ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. - BALIKESİR

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel 'e PFDK tarafından 3 maç müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verildi.

Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Gürsel, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Gürsel'e 3 maç ceza - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.