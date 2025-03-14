Bandırmaspor'un Zaferi

- Bandırmaspor - Adanaspor maçın ardından

Gürsel: "Kazanmamız gereken bir maçı kazandık"

Keleş: "Mücadelesiz, isteksiz, kötü bir oyun vardı"

BALIKESİR - Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında oynanan Bandırmaspor-Adanaspor maçının ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynamanın kolay olmadığını ifade eden Gürsel, "Bugün oyuna baktığımızda ilk yarıda eksik kalmamıza rağmen doğru durduk, karşıladık, doğru çıkışlar yaptık. İlk yarıda da golü bulabilirdik, iki tane yüzde 100'lük pozisyonlar kaçırdık. Devre arası oyuncularıma aynı şekilde devam edersek golü bulacağımızı söylemiştim. İkinci yarıda da iyi organize olduk, baktığınız zaman eksik olmamıza rağmen maçta çok pozisyon vermeden bulduğumuzu da değerlendirerek kazandık. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık, onun için mutluyuz. Kolay olmadı, bu ligde hiçbir maç kolay değil. Önemli olan buradan üç puan almaktı. İnşallah milli arayı güzel bir şekilde değerlendirip son 8 haftayı puanlar alarak devam ettiririz. İnşallah istikrarımızı devam ettirerek son 8 haftanın sonunda istediğimiz hedefe ulaşırız" dedi.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise geçen hafta sahalarında kaybettiklerini fakat bu hafta maça deplasmanda kazanmak için çıktıklarını belirtti. Rakibin eksik kalmasına rağmen istedikleri oyunu oynayamadıklarını anlatan Keleş, "Mücadelesiz, isteksiz, kötü bir oyun vardı. Maçla alakalı çok fazla söylenecek bir şey yok ama üzgünüz. Bandırmaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.