Bandırmaspor, Wilson Samake\'yi Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Malili futbolcu Wilson Samake'yi kadrosuna dahil etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki santrafor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Samake, daha önce Fransa'nın Rennes ve Chateauroux takımlarının formasını giydi.
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