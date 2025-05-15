Bandırmaspor Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Bandırmaspor Yarı Finale Yükseldi

Mustafa Gürsel, finale çıkıp kazanmayı hedeflediklerini belirtirken, Hakan Kutlu faul itirazında bulundu.

15.05.2025 21:23
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- Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçın ardından

Mustafa Gürsel: "Finale kalıp, orada kazanmayı hedefliyoruz"

Hakan Kutlu: "Yediğimiz gol yüzde 100 faul nedeniyle iptal edilmesi gereken bir goldü"

BALIKESİR - Trendyol 1. Lig Play-off 1. turda Bandırmaspor, Erzurumspor FK maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig Play-off 1. turda Bandırmaspor, sahasında Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın ardından Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ve Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçı değerlendirdi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Öncelikle Bandırmaspor'u tebrik ediyorum. Sezon boyunca gösterdikleri mücadele takdire şayan. Hiçbir dış etkene bağlı kalmadan, tamamen kendi güçleriyle play-off'a kadar geldiler. Oyuncuları maç boyunca bizden daha diri ve istekliydi. İki takımın da birbirine net bir üstünlük kuramadığı bir karşılaşma oldu ama böyle maçlarda 'anlar' çok önemlidir. Bandırmaspor o anları bizden daha iyi değerlendirdi. Biz de pozisyonlara girdik ama ne yazık ki bunları değerlendiremedik. Hem 0-0 iken hem de geriye düştüğümüzde istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bandırmaspor'u bir kez daha tebrik ediyorum. Maçın hakemlerini de kutluyorum. Maç boyunca vücut dilleri, oyuncularla iletişimleri oldukça olumluydu. Umarım yolları açık olur. Ancak şunu da belirtmek istiyorum; yediğimiz gol maçın 47. dakikasındaydı ve yüzde 100 faul nedeniyle iptal edilmesi gereken bir goldü. Bizim kalecimizin görüş açısı bariz şekilde engellenmişti. VAR hakeminin bu pozisyonda orta hakemi uyarması gerekiyordu. Bu tarz tek maçlarda atılan ya da yenilen bir gol her şeyi değiştiriyor. Oyunun yönü değişiyor, risk almanız gerekiyor, oyuncuların moral motivasyonu düşüyor. Bu yüzden golün iptal edilmesi gerekirdi ama genel olarak hakemlerin yönetimi iyiydi. Üç yıldır aynı yönetimle, aynı oyuncu grubuyla yola devam ediyoruz. Oyuncularım gerçekten çok zorlu süreçlerden geçtiler. Bu sezon aramıza yeni katılanlarla birlikte iyi bir birliktelik oluşturduk. Kuruluş amacımız bu yıl play-off'lara kalmak değil, bir geçiş süreciydi. Ancak oyuncularımın ortaya koyduğu mücadele bizi fazlasıyla ümitlendirdi. Sezon boyunca sahamız kapandı, maçlarımızı seyircisiz oynadık, cezalar aldık ve bu maça da eksik kadroyla geldik. Tüm bu olumsuzluklara rağmen oyuncularım sahada karakter gösterdi" dedi.

Gürsel: "Finale kalıp, orada kazanmayı hedefliyoruz"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise, "Lig bitti, son maçtan sonra da söylemiştim. Bu artık tamamen ayrı bir turnuva. Ligle hiçbir alakası yok. Her maç özel, her maçı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bu karşılaşma tek maçlık olduğu için stratejimiz de farklıydı. Bundan sonraki maç çift ayaklı olacak. Önemli olan bu sürecin sonunu getirebilmek. İnşallah finale kalıp, orada kazanmayı hedefliyoruz. Çünkü bu turnuvayı kazanmak, Süper Lig'e çıkan üçüncü takım olmak anlamına geliyor. Tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bugünkü maçta dengeli bir oyun vardı. Takım olarak sahada iyi durduk. İstekli, arzulu ve mücadeleci bir oyun sergiledik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçı istediler ve 2 gol bularak seyircimizin önünde kazanmayı başardılar. Şimdi bu galibiyeti 4 gün sonraki maça taşımamız gerekiyor. Çift ayaklı bir mücadeleye hazırlanacağız. 29 Mayıs'ta oynanacak ilk maçta finale çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah bu sefer bize nasip olur ve finali kazanırız. Daha önce bir kez finale çıkmıştık ama bu kez kazanan taraf olmak istiyoruz. Dediğim gibi, bu tamamen bir turnuva maçıydı ve kazandığımız için mutluyuz. Tüm camiamıza hayırlı olsun, oyuncularımı tekrar kutluyorum. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Mustafa Gürsel, Hakan Kutlu, Trendyol, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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