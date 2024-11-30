Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Marco Paixao ve Adama Salimaou Diakhaby kaydetti.

30.11.2024 19:17
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STAD: 17 EYLÜL

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Emre Doğru, Abdülhamit Söyler

BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel (Yasin Yağız Dilek dk. 90+2) İbrahim Kaya, Marco Paixao (Paulinho dk. 83), Atınç Nukan, Sergen Piçinçiol, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek (Hikmet Çiftçi dk. 87), Diniyev (Adama Salimaou Diakhaby dk. 46) Remi Mulumba, Faruk Can Genç (Kerem Atakan Kesgin dk. 46)

YENİ MALATYASPOR: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde (Metehan Ünal dk. 90+1), Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş (Enes Savucu dk. 90+2) Cengizhan Akgün, (Kerem Altunışık dk. 86) Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Nuri Fatih Aydın dk. 72) Emircan Bayrakdar, Umut Tanış (Eray Şişman dk. 86), Berat Yaman

GOLLER: Marco Paixao (dk. 45+6 pen.), Adama Salimaou Diakhaby (dk. 61) (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Yağız Dilek (Bandırmaspor), Burak Yaz, Berat Yaman, Umut Tanış, Alperen Arslan (Yeni Malatyaspor)

1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA

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