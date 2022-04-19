Bandırmaspor zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor - Son Dakika
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Bandırmaspor zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor

19.04.2022 11:42
Bandırmaspor zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde 3. sırada yer alan Bandırmaspor, lider MKE Ankaragücü'nün Altınordu'yu, takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Ankara Keçiörengücü'nü konuk edeceği 33. haftayı maç yapmadan geçirecek.

Deplasmanda 23 Nisan Cumartesi günü 34. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Mustafa Gürsel, AA muhabirine, kalan 5 maçın öneminin ayrı olduğunu söyledi.

Sezon boyunca maç maç ilerleyerek oyun kalitelerini artırmaya çalıştıklarını belirten Gürsel, "Taraftarımız takımı sevdi, kazandığımız maçlarda da kazanamadığımız maçlarda da hep yanımızda oldular. Oyundan keyif aldılar, zaten bizim de amacımız buydu. İnşallah biz de buna layık olarak sezonu tamamlarız." diye konuştu.

Kulüp basın sözcüsü Özel Aydın da takımın iyi futbol oynadığını ve Süper Lig'e çıkmak istediklerini dile getirdi.

Futbolculardan Levent Ayçiçek, Süper Lig yolunda başarılı bir şekilde ilerlediklerini aktardı.

Levent Ayçiçek, "Biz bütün sezon bunun için çalışıyoruz. Oraya ulaşmak istiyoruz. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz. Maçlarda taraftarın Süper Lig'i ne kadar istediğini görüyoruz. Biz de onlara en iyi şekilde karşılık vermek istiyoruz. Hep beraber Süper Lig'e çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Abdullah Balıkçı ise şehir ve takımın Süper Lig için kenetlendiğini vurguladı.

Bordo-beyazlı formayla ligde 9 golü bulunan Keny, sezon sonunda 15 gole ulaşmayı hedeflediğini dile getirerek, kalan maçlarda taraftarlardan desteklerini sürdürmelerini istedi.

Bandırmaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Anıl Başoğlu ise kulüp başkanı Onur Göçmez önderliğinde takım ve taraftarlar arasında aile ortamı oluştuğunu belirtti.

Takımın Süper Lig'e çıkacağına inandıklarını ifade eden Başoğlu, "Şu anda ligin en iyi topunu oynayan biziz. Tüm şehir olarak kenetlenmiş durumda şampiyonluk bekliyoruz." diye konuştu.

Bandırmaspor zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor
Bandırmaspor zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor
Bandırmaspor zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor
Bandırmaspor zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor
Bandırmaspor zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor

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Kaynak: AA

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