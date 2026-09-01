Bandırmaspor Zorlu Fikstüre Hazırlanıyor - Son Dakika
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Bandırmaspor Zorlu Fikstüre Hazırlanıyor

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Teknik direktör Ertuğrul Aslan, zorlu fikstür öncesinde maksimum puan hedeflediklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında, Antalyaspor'u konuk edecek olan Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Aslan, zorlu bir fikstür dönemine gireceklerini ve maksimum puan toplayarak milli araya girmek istediklerini söyledi.

Balıkesir temsilcisi, Onur Göçmez Cinçukuru Tesisleri'nde günün son antrenmanını ikili mücadele, kısa koşular ve teknik pozisyon çalışmalarıyla tamamladı.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Aslan, AA muhabirine, yeni bir yapılanma içerisinde olduklarını ve gelişimlerinden memnun olduğunu söyledi.

Sancılı bir süreçten geçtiklerini belirten Aslan, buna rağmen bu dönemi iyi geçirdiklerini kaydetti.

Aslan, lige iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dört haftalık periyoda bakarsak takımımın gösterdiği gelişimden çok mutluyum. Tabii ki istediğimiz skorları alabildik mi derseniz, alamadık. Çok daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Milli takım arasına kadar maksimum puan toplamayı hedefiyoruz."

"Herkese ihtiyacımız var bu süreçte"

Aslan, önlerinde zorlu maçlar olduğunu dile getirdi.

Takımda kazanan kimliğin oluşmaya başladığını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Elimizden geldiği kadar Bandırmaspor armasına, Bandırmaspor taraftarına, bu armaya sahip çıkmaya çalışıyoruz. Oyuncularımın gösterdiği bu duruştan dolayı gayet memnunum. Biz de elimizden geldiği kadar bu mücadeleyi vereceğiz, sonuna kadar. Daha çok hafta var. Herkese ihtiyacımız var bu süreçte. Yönetimimiz sağ olsun, sürekli bizi destekliyor. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bize hep destek oluyorlar. O da bizim enerjimizi yükseltiyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bandırmaspor Zorlu Fikstüre Hazırlanıyor - Son Dakika

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