Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Asif Mahmud Shojib Bhuyain, Dünya Etno spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti.
Dünya Etnospor Birliğinden yapılan açıklamada, Bangladeş Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğundan yetkililerin de yer aldığı ziyarette, geleneksel spor ve oyunlarla ilgili iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.
Karşılıklı iyi niyetin beyan edildiği toplantıda, iş birliğini resmileştirmek üzere bir anlaşma imzalandı.
Son Dakika › Spor › Bangladeş'ten Etnospor İşbirliği Ziyareti - Son Dakika
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