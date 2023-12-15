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Bankacı Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasıyla ilgili bilinenler - Son Dakika
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Bankacı Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasıyla ilgili bilinenler

Bankacı Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasıyla ilgili bilinenler, bankacılık, ceza hukuku ve kara para aklama iddiasını içeriyor. BBC Türkçe, davayla ilgili bilgileri bir araya getirerek merak edilen soruları araştırdı.

Bankacı Seçil Erzan\'ın dolandırıcılık davasıyla ilgili bilinenler
15.12.2023 - 16:49,
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Sürekli bir yenisi ortaya çıkan görüntüler, belgeler, raporlar, ifadeler…

Merkezinde bankacı Seçil Erzan’ın bulunduğu dolandırıcılık davasında sürekli bir bilgi sağanağı altındayız.

Olayın birçok boyutu var. Bankacılık, ceza hukuku ve kara para aklama iddiası bunlar arasında.

Peki, davayla ilgili şimdiye kadar tüm öğrendiklerimizi yan yana getirince ortaya nasıl bir tablo çıkıyor

BBC Türkçe, bir sonraki duruşması 12 Ocak’ta görülecek dava ile ilgili bilinenleri bir araya getirdi ve cevabı merak edilen soruları araştırdı.

Video-haber: Ege Tatlıcı – Mahmut Hamsici

Kaynak: BBC
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