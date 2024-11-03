Banza: 'Galibiyeti taraftarlarımıza armağan edemedik'

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettikleri Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor'un iki golünü atan Simon Banza, "Bugün maçı kazanmak istedik ve mücadele de verdik. Taraftarlarımıza galibiyeti armağan etmeyi denedik ama maalesef olmadı." dedi.

Maçın ardından açıklamada bulunan Banza, kazanmak istedikleri karşılamada iyi bir mücadele sergilediklerini söyledi.

Banza, penaltıdan attığı golleri kendisinin değil, takım olarak attıklarını vurgulayarak, "Bugün maçı kazanmak istedik ve mücadele de verdik. Taraftarlarımıza galibiyeti armağan etmeyi denedik ama maalesef olmadı. Önümüzde bir sonraki maç var. O maçı düşüneceğiz ve odaklanacağız. O maçta çok daha iyi bir iş çıkarmaya çalışacağız." diye konuştu.

Takım arkadaşı Okay Yokuşlu'nun attığı golün hakem tarafından iptal edildiğinin hatırlatılması üzerine Banza, "Maçtan sonra kulübümüzün, sayfasında paylaştığı görüntüleri hepimiz gördük. Hakem kararlarına tabii ki saygı duymak zorundayız ama zaten herkes görüntünün ne olduğunu gördü. Biz de gördük ama devam etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.