Baran Yılmaz, Hedefini Türkiye Milli Takımı Olarak Belirledi - Son Dakika
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Baran Yılmaz, Hedefini Türkiye Milli Takımı Olarak Belirledi

Baran Yılmaz, Hedefini Türkiye Milli Takımı Olarak Belirledi

Hollanda'nın Fortuna Sittard U19 takımında forma giyen Türk futbolcu Baran Yılmaz, A takımda şans bulmayı beklediğini ve Türkiye Milli Takımı'nda oynamak istediğini açıkladı.

02.12.2024 12:49  Güncelleme: 12:50
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HOLLANDA ekibi Fortuna Sittard'ın U19 takımında forma giyen Türk futbolcu Baran Yılmaz, "Önceliğim en kısa zamanda Fortuna Sittard A Takımı ile maça çıkmak. Milli takım için Almanya ve Hollanda'dan teklif aldım. Takip edildiğimi biliyorum ama tabii ki gönlüm Türkiye'den yana" dedi.

Fortuna Sittard U19 Takımı, Hollanda Divise 5 Ligi'nde şampiyon oldu. Ligde oynadığı 12 maçın tamamını kazanarak 36 puan toplayan Sittard'da Türk futbolcu Baran Yılmaz da 16 asist, 2 gollük performansıyla şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu. Baran Yılmaz, şampiyonluk maçının ardından yaptığı açıklamada, hedefinin A takıma çıkmak olduğunu söyledi.

Gösterdiği performansla takımın önemli isimlerinden birisi olan genç sol bek oyuncusu, "Fortuna Sittard ile 2 yıl daha sözleşmem var. Şampiyonluk sonrası A takımda daha çok şans bulacağımı söylediler. Benim için güzel bir dönem oldu ama daha iyi olmalıyım" ifadelerini kullandı.

'İYİ BİR SEZON GEÇİRDİM AMA DAHA İYİ OLMALIYIM'

12 maçta bin 32 dakika sahada kalan genç sol bek, "Hedefim daha güçlü olmak ve bunun için çalışıyorum. A takım ile de antrenmanlara çıkıyorum. Fortuna Sittard ile 2 yıl daha sözleşmem var. Şampiyonluk sonrası A takımda daha çok şans bulacağımı söylediler. Benim için güzel bir dönem oldu ama daha iyi olmalıyım. Takım olarak iyi bir performans gösterdik. Takım arkadaşlarımı da tebrik ederim" şeklinde konuştu.

'HEDEFİM TÜRKİYE İÇİN OYNAMAK'

Takımıyla 2 yıl daha sözleşmesi olan 18 yaşındaki futbolcu, Türkiye Milli Takımı'nda da görev almak istediğini dile getirdi. Almanya ve Hollanda'dan milli takımda görev almak için teklif aldığını dile getiren Baran Yılmaz, "Önceliğim en kısa zamanda Fortuna Sittard ile maça çıkmak. Milli takım için Almanya ve Hollanda'dan teklif aldım. Takip edildiğimi biliyorum ama tabii ki gönlüm Türkiye'den yana. Daha önce de milli takıma çağrıldım. Performansımı böyle devam ettirdiğimde hedeflerime ulaşacağımı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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