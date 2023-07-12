Arda Güler'i Real Madrid'e kaptıran Barcelona, bir başka Türk için istekli! Anlaşma an meselesi

Barcelona, Real Madrid'e kaptırdığı Arda Güler'in yerine 16 yaşındaki Kebir Ali Canpolat'ı transfer etmek istiyor. Eintracht Frankfurt'un 17 yaş altı takımında forma giyen futbolcu için Katalan devi; Chelsea, Inter, Ajax, Juventus, Liverpool ve PSG ile transfer yarışı verecek.

BARCELONA ELİNİ HIZLI TUTACAK

Alman basınında çıkan haberlere göre; Barcelona, Arda Güler'e imzayı attıramaması sonrası Kebir Ali Canpolat'ı kaçırmamak için elini hızlı tutacak. Katalan devi, kısa süre içerisinde 16 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

20 KEZ SKOR KATKISI YAPTI

Kebir Ali Canpolat, Eintracht Frankfurt'un 17 yaş altı takımında sadece 17 maçta görev aldı. Genç yıldız, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp 8 asist yaptı. Ayrıca Canpolat, Türkiye'nin 17 yaş altı takımlarında çıktığı 13 karşılaşmada ise 4 kez fileleri havalandırdı.