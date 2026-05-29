Barcelona, Anthony Gordon\'u Transfer Etti

BARCELONA, Newcastle United forması giyen Anthony Gordon'u kadrosuna kattığını açıkladı.

İspanya La Liga devi Barcelona, yeni sezon öncesindeki ilk transferini yaptı. Katalan ekibi, İngiltere Premier Lig temsilcisi Newcastle United forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Gordon'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Barcelona'nın İngiliz futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, transfer için ödenen bonservis bedeline ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.