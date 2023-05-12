Barcelona, Arda Turan'ın tazminatını yanlış hesaplayınca ağır bir faturayla karşı karşıya kaldı - Son Dakika
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Barcelona, Arda Turan'ın tazminatını yanlış hesaplayınca ağır bir faturayla karşı karşıya kaldı

12.05.2023 16:25

Eski futbolcuları Alex Song ve Arda Turan'ın tazminat tutarlarındaki usulsüzlük nedeniyle Barcelona'ya 15 milyon 700 bin euro para cezası verildi. Katalan devine verilen yüksek tutardaki cezada Arda Turan'ın kulüpten aldığı tazminatın yanlış hesaplanması gibi unsurların etkili olduğu ileri sürüldü.

La Liga'da şampiyonluğa koşan Barcelona'ya kötü haber geldi. Katalan devi, tazminat tutarlarındaki tutarsızlık nedeniyle ağır bir cezayla karşı karşıya.

15 MİLYON EUROLUK CEZA

Marca'da yer alan habere göre Barcelona'ya eski futbolcusu Alex Song'a 3 milyon 500 bin euro, Arda Turan'a ise 1 milyon 312 bin euroluk tazminat tutarlarındaki usulsüzlük nedeniyle ceza verildi. 15 milyon 700 bin euro cezada lüks araçlardaki usulsüzlükler, transfer edilen oyuncuların uçuş ücretlerinin beyan edilmemesi, Arda Turan'ın kulüpten aldığı tazminatın yanlış hesaplanması gibi unsurların etkili olduğu iddia edildi.

2015 YILINA KADAR TÜM HAREKETLERİ İNCELENECEK

Haberde, müfettişlerin arabalar, uçuşlar, tazminatlar gibi konularda araştırmalarını sürdürdüğü ve 2015 yılına kadar kulübün tüm hareketlerinin inceleneceği ifade edildi.

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Arda Turan, Alex Song, Barcelona, Marca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona, Arda Turan'ın tazminatını yanlış hesaplayınca ağır bir faturayla karşı karşıya kaldı - Son Dakika


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