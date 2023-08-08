Barcelona'da deprem! İlkay Gündoğan, geldiği gibi gidiyor - Son Dakika
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Barcelona'da deprem! İlkay Gündoğan, geldiği gibi gidiyor

08.08.2023 17:23

Barcelona'nın mali sıkıntıları nedeniyle yeni transferi İlkay Gündoğan'ın lisansını çıkaramadığı ve bu durumun Gündoğan'ın takımdan ayrılmasına sebep olabileceğine öne sürüldü. Anlaşmaya göre, lisansı belirlenen tarihe kadar çıkarılamayan Gündoğan'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunuyor.

İspanyol devi Barcelona'nın mali yönden sıkıntıları devam ediyor. Henüz lisansı çıkarılamayan yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılma ihtimali var.

LİSANSI HENÜZ ÇIKARILMADI

AS gazetesinde yer alan habere göre, Barcelona, yeni transferi İlkay Gündoğan'ın lisansını 12 Ağustos'a kadar çıkarılacağına dair söz verdi ancak henüz yıldız futbolcunun lisansını çıkarılmadı.

İLKAY SÖZLEŞMEYİ FESHEDEBİLİR

Yapılan anlaşmaya göre İlkay Gündoğan'ın 12 Ağustos'a kadar lisansı çıkarılmazsa sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunuyor.

MALİ SIKINTILAR DEVAM EDİYOR

Mali sıkıntılar yaşayan İspanyol devinde oyuncu satışı yapılmadan yeni transferlere lisans çıkarılamıyor. Katalan ekibi, sözleşmelerini yenilediği Sergi Roberto, Ronald Araujo, Marcos Alonso, Alejandro Balde ve Inaki Pena gibi yıldızların da lisansını henüz çıkaramadı.

Barcelona'da deprem! İlkay Gündoğan, geldiği gibi gidiyor
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İlkay Gündoğan, Barcelona, Spor, Son Dakika

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