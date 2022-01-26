Barcelona'da oynayan Sertaç Şanlı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Barcelona Kulübü, basketbolcularından Sertaç Şanlı'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, PCR testi pozitif çıkan Sertaç Şanlı'nın THY Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak ASVEL ile İspanya liginde 30 Ocak'ta yapılacak Joventut maçlarında kadroda yer alamayacağı belirtildi.

İspanyol takımında ilk sezonunu geçiren milli basketbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde karantinada bulunduğu kaydedildi.

Barcelona'da basketbol takımında bu sezon Rokas Jokubaitis, Rolands Smits ve Cory Higgins dışında tüm oyuncular Kovid-19'a yakalandı.

İspanya liginde ve THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'in ardından 2. sırada bulunan Barcelona'da Sertaç Şanlı'nın dışında sakatlığı bulunan Alex Abrines ve Pierre Oriola da kadroda yer almıyor.