Barcelona, deplasmanda PSG'yi 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Barcelona, deplasmanda PSG'yi 3-2 mağlup etti

Barcelona, deplasmanda PSG\'yi 3-2 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup etti. Raphinha ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle Barcelona galip geldi. Rövanş mücadelesi 16 Nisan'da oynanacak.

10.04.2024 23:58
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Parc des Princes Stadyumu'nda İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırladı. Konuk takım 37. dakikada Raphinha'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 48. dakikada Ousmane Dembele ve 50. dakikada Vitinha'nın golleriyle 2-1 öne geçti. Barcelona 62. dakikada Raphinha ile 2-2 eşitliği yakaladı. 77. dakikada İlkay Gündoğan'ın asistinde Andreas Christensen fileleri havalandırarak İspanyol ekibini 3-2 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca, Barcelona sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Nisan'da oynanacak.

Öte yandan gecenin diğer maçında ise Atletico Madrid, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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