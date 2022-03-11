Barcelona-Galatasaray karşılaşması golsüz bitti! Sarı-kırmızılı takım serisini devam ettiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Barcelona-Galatasaray karşılaşması golsüz bitti! Sarı-kırmızılı takım serisini devam ettiriyor

11.03.2022 01:03

Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'da özellikle Kerem Aktürkoğlu ve kaleci Inaki Pena performansıyla maça damga vurdu. Sarı-kırmızılılar tur için avantajlı bir skorla İstanbul'a dönüyor. Avrupa Ligi'nde henüz mağlubiyeti bulunmayan Galatasaray, Barcelona ile rövanş müsabakasını 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynayacak.

Barcelona ile Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma boyunca takım savunmasında iyi bir iş çıkaran temsilcimiz, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı.

Aslan'ın bileği Nou Camp'ta da bükülmedi! Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile berabere kaldı

RÖVANŞ 17 MART'TA

İlk yarı Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu performansıyla yıldızlaşırken milli futbolcumuz 36. dakika kendi yarattığı pozisyonda mutlak golü kaçırdı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle daha istekli ve arzulu başlayan Barcelona kalemizde birçok net fırsat yakaladı. Bu pozisyonlarda adeta kalesinde devleşen Inaki Pena gole izin vermedi ve mücadelede 0-0 sona erdi. İstanbul'a avantajlı bir skorla dönen Galatasaray, Barcelona'yı 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda konuk edecek.

YORUMLAR
500
Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Barcelona, Mart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona-Galatasaray karşılaşması golsüz bitti! Sarı-kırmızılı takım serisini devam ettiriyor - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Barcelona-Galatasaray karşılaşması golsüz bitti! Sarı-kırmızılı takım serisini devam ettiriyor
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapması takdir topladı
00:23 Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil
00:19 Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
00:11 Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 01:28:25. #1.11#
SON DAKİKA: Barcelona-Galatasaray karşılaşması golsüz bitti! Sarı-kırmızılı takım serisini devam ettiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement