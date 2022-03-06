Barcelona, ligde Elche deplasmanında kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Barcelona, ligde Elche deplasmanında kazandı

06.03.2022 20:32
Barcelona, ligde Elche deplasmanında kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi olan İspanya'nın Barcelona takımı, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Elche'yi 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi olan İspanya'nın Barcelona takımı, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Elche'yi 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi Elche, 44. dakikada Fidel Chaves'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Gavi'nin yerine oyuna giren Ferran Torres, 60. dakikada takımına beraberliği getiren golü attı.

Katalan takımının galibiyet golü, 84. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Memphis Depay'dan geldi.

Maçın 90+3. dakikasında Barcelona'nın defans oyuncusu Jordi Alba sakatlık geçirirken, oyuncu değiştirme hakkının dolmasından dolayı son dakikalarda sahada kaldı.

Ligde bir maçı eksik olan Barcelona, puanını 48'e çıkarıp üçüncülüğe yükseldi.

Elche ise 29 puanla 14'üncülükte kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk maçında Galatasaray, 10 Mart'ta deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.

YORUMLAR
500

Galatasaray, Barcelona, İspanya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Barcelona, ligde Elche deplasmanında kazandı - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Rusya bu sefer komşu ülkeleri tehdit etti: Diğer ülkelerin hava üslerini Ukrayna uçaklarına açması savaş sayılır
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
20:22 Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü
20:02 Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
19:27 Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı kaç? Bakan Soylu paylaştı
19:26 Maç başlamadan taraftarlar birbirine girdi! Fenerbahçe taraftarı Trabzonsporlulara saldırdı
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
18:54 Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu
18:30 İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 20:38:13. #1.12#
SON DAKİKA: Barcelona, ligde Elche deplasmanında kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement