Ancelotti'den Barcelona maçı öncesi Arda Güler yorumu: Geleceği parlak

İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarın oynanacak Barcelona derbisi öncesinde basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Barcelona'nın genç yıldızları Lamine Yamal ve Fermin'e övgüler yağdıran Ancelotti, "Barcelona'daki tüm gençleri seviyorum. Fermin ve Lamal gerçekten çok iyi maçlar çıkardı. Bizim de Arda Güler, Vini Jr., Bellingham gibi geleceği parlak gençlerimiz var" dedi.
Büyük heyecana sahne olacak olan Barcelona-Real Madrid derbisi, 28 Ekim Ekim Cumartesi günü TSİ 17:15'te başlayacak.
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