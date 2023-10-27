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Ancelotti'den Barcelona maçı öncesi Arda Güler yorumu: Geleceği parlak - Son Dakika

Ancelotti'den Barcelona maçı öncesi Arda Güler yorumu: Geleceği parlak

Son Güncelleme: 27.10.2023 17:48

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona derbisi öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Barcelona'nın genç oyuncuları Lamine Yamal ve Fermin'i öven Ancelotti, kendi takımlarında da Arda Güler, Vini Jr., Bellingham'ın geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarın oynanacak Barcelona derbisi öncesinde basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"ARDA'NIN GELECEĞİ PARLAK"

Barcelona'nın genç yıldızları Lamine Yamal ve Fermin'e övgüler yağdıran Ancelotti, "Barcelona'daki tüm gençleri seviyorum. Fermin ve Lamal gerçekten çok iyi maçlar çıkardı. Bizim de Arda Güler, Vini Jr., Bellingham gibi geleceği parlak gençlerimiz var" dedi.

DEV DERBİ YARIN

Büyük heyecana sahne olacak olan Barcelona-Real Madrid derbisi, 28 Ekim Ekim Cumartesi günü TSİ 17:15'te başlayacak.

Barcelona maçı öncesi konuşan Carlo Ancelotti'den iddalı Arda Güler yorumu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ancelotti'den Barcelona maçı öncesi Arda Güler yorumu: Geleceği parlak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ancelotti'den Barcelona maçı öncesi Arda Güler yorumu: Geleceği parlak - Son Dakika
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