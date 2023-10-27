Ancelotti'den Barcelona maçı öncesi Arda Güler yorumu: Geleceği parlak

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İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarın oynanacak Barcelona derbisi öncesinde basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"ARDA'NIN GELECEĞİ PARLAK"

Barcelona'nın genç yıldızları Lamine Yamal ve Fermin'e övgüler yağdıran Ancelotti, "Barcelona'daki tüm gençleri seviyorum. Fermin ve Lamal gerçekten çok iyi maçlar çıkardı. Bizim de Arda Güler, Vini Jr., Bellingham gibi geleceği parlak gençlerimiz var" dedi.

DEV DERBİ YARIN

Büyük heyecana sahne olacak olan Barcelona-Real Madrid derbisi, 28 Ekim Ekim Cumartesi günü TSİ 17:15'te başlayacak.