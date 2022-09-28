İhanete uğrayan Shakira, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique ile olan birlikteliğini sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcı hakkında çıkan son aşk dedikodusu gündeme bomba gibi düştü.
TNG News'te yer alan habere göre, Shakira, eski iş ortağının eski iş arkadaşlarından biri olan Iker Casillas ile romantik bir ilişki yaşamaya başladı. Ünlü şarkıcının bu iddialar karşısında ne cevap vereceği merak konusu oldu.
Son dönemde sosyal medyayı daha aktif olarak kullanmaya başlayan Casillas'ın Shakira'yı Instagram'dan takip etmeye başlaması da iddiaları güçlendirdi.
Son Dakika › Spor › Shakira, Pique'yi çabuk unuttu! Adı efsane kaleci Casillas ile anılıyor - Son Dakika