Shakira, Pique'yi çabuk unuttu! Adı efsane kaleci Casillas ile anılıyor - Son Dakika
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Shakira, Pique'yi çabuk unuttu! Adı efsane kaleci Casillas ile anılıyor

28.09.2022 14:01

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique ile olan birlikteliğini bitiren Shakira'nın, Real Madrid efsanesi Iker Casillas ile aşk yaşadığı iddia edildi. Son dönemde sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başlayan eski kalecinin, Shakira'yı takibe alması ise iddiaları kuvvetlendirdi.

İhanete uğrayan Shakira, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique ile olan birlikteliğini sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcı hakkında çıkan son aşk dedikodusu gündeme bomba gibi düştü.

CASILLAS İLE ROMANTİK BİR İLİŞKİ YAŞIYOR

TNG News'te yer alan habere göre, Shakira, eski iş ortağının eski iş arkadaşlarından biri olan Iker Casillas ile romantik bir ilişki yaşamaya başladı. Ünlü şarkıcının bu iddialar karşısında ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Pique'yi çıldırtacak olay iddia! Shakira, Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı
Iker Casillas

SOSYAL MEDYADAN TAKİP ETTİ

Son dönemde sosyal medyayı daha aktif olarak kullanmaya başlayan Casillas'ın Shakira'yı Instagram'dan takip etmeye başlaması da iddiaları güçlendirdi.

Pique'yi çıldırtacak olay iddia! Shakira, Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı
Pique'yi çıldırtacak olay iddia! Shakira, Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı
Pique'yi çıldırtacak olay iddia! Shakira, Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı
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Iker Casillas, Gerard Piqué, Real Madrid, Barcelona, Shakira, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Shakira, Pique'yi çabuk unuttu! Adı efsane kaleci Casillas ile anılıyor - Son Dakika


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