İspanyol devi Barcelona'da umduğunu bulamayan Memphis Depay, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Hollandalı golcüye talip olan ekiplerin başında ise Galatasaray'ın geldiği iddia ediliyor.
İspanya medyası, Galatasaray'ın Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Memphis Depay'a yeniden talip olduğunu yazdı. Sarı-kırmızılıların Ocak ayında transferi bitirmek istediği belirtilirken, Depay'ın Roma ve Arsenal'in de radarında olduğu ifade edildi.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Depay, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hollandalı yıldız, Dünya Kupası'nda ise 5 maçta 1 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, transferde büyük oynuyor! Barcelona'nın yıldızı için tüm imkanlar seferber edilecek - Son Dakika