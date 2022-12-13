Galatasaray, transferde büyük oynuyor! Barcelona'nın yıldızı için tüm imkanlar seferber edilecek - Son Dakika
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Galatasaray, transferde büyük oynuyor! Barcelona'nın yıldızı için tüm imkanlar seferber edilecek

13.12.2022 09:36

Yaz transfer dönemine kadrosuna kattığı yıldızlarla damga vuran Galatasaray'ın İspanyol devi Barcelona'nın gözden çıkardığı Hollandalı yıldız Depay'a talip olduğu iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, sarı kırmızılılar takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için limitleri zorlayacak.

İspanyol devi Barcelona'da umduğunu bulamayan Memphis Depay, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Hollandalı golcüye talip olan ekiplerin başında ise Galatasaray'ın geldiği iddia ediliyor.

GALATASARAY YENİDEN TALİP OLDU

İspanya medyası, Galatasaray'ın Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Memphis Depay'a yeniden talip olduğunu yazdı. Sarı-kırmızılıların Ocak ayında transferi bitirmek istediği belirtilirken, Depay'ın Roma ve Arsenal'in de radarında olduğu ifade edildi.

DEPAY'IN KARNESİ

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Depay, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hollandalı yıldız, Dünya Kupası'nda ise 5 maçta 1 gol kaydetti.

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