Barcelona, RAMS Park'ta Galatasaray'ı 4-1 yendi, ev sahibi 2. mağlubiyetini aldı - Son Dakika
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Barcelona, RAMS Park'ta Galatasaray'ı 4-1 yendi, ev sahibi 2. mağlubiyetini aldı

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Barcelona, RAMS Park\'ta Galatasaray\'ı 4-1 yendi, ev sahibi 2. mağlubiyetini aldı
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında RAMS Park'ta Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. İlk hafta Sporting deplasmanında 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sonuçla turnuvadaki 2. yenilgisini alıp 21 Ekim'de Fransa'da Lille ile karşılaşacak.

Galatasaray, Barcelona maçıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2. mağlubiyetini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaştı. Sarı-kırmızlılar, ilk yarısı 1-1 sona eren müsabakadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz takımı Sporting'e de 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 2. yenilgisini aldı.

Aslan, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim'de Fransa'da Lille ile mücadele edecek.

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaraySportingFutbolFransaLilleSporSon Dakika

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