La Liga devi Barcelona, ligde gelen şampiyonluğun ardından kadrosunu koruma adına önemli bir imzada mutlu sona ulaştı.
Katalan devi, Brezilyalı yıldız oyuncu Raphinha'nın 2027'de bitecek kontratının 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 'Kaldığımız yerden devam. Raphinha ailemizde kaldı.' ifadeleri yer aldı.
Bu sezon sergilediği olağanüstü performansla takımının La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa'da şampiyon olmasında büyük rol üstlenen Raphinha, tüm kulvarlarda 56 maça çıkarak 34 gol, 25 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Barcelona, Raphinha ile 2028'e dek 'devam' dedi - Son Dakika
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