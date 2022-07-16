Tecrübeli santrfor, ülkesinde Znicz Pruszkow ve Lech Poznan'da gösterdiği başarılı performansın ardından 2010'da Almanya'nın Borussia Dortmund takımına transfer oldu. Dortmund'da skorer kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Lewandowski, 2014'te sözleşmesinin sona ermesiyle bedelsiz olarak Bayern Münih'in yolunu tuttu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Barcelona, Robert Lewandowski transferini açıkladı - Son Dakika

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