İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Hakem Teknik Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın şirketine büyük bir ödeme yaptığı tespit edilen Barcelona, şimdi de transferlerde usulsüzlükle suçlanıyor.
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Katalan devi için dosya açan vergi dairesi, 15 milyon 700 bin euro para cezası kesti.
Transfer edilen futbolcuların tazminatlarındaki Alex Song (3 milyon 500 bin euro), Arda Turan (1 milyon 312 bin euro) vergilendirmedeki usulsüzlüklerden dolayı bu para cezası geldi.
Barcelona'ya bu suçlamalardan büyük cezalar gelme ihtimali hayli fazla. Puan silme başta olmak üzere, küme düşme ve 5 yıl ligden men gelme cezaları gündemde.
Son Dakika › Spor › Barcelona'nın başı dertte! Arda Turan transferinden ağır ceza - Son Dakika