Barcelona'nın başı dertte! Arda Turan transferinden ağır ceza - Son Dakika
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Barcelona'nın başı dertte! Arda Turan transferinden ağır ceza

11.05.2023 22:45

Eski hakem teknik kurulu Negreira'nın şirketine yaptığı ödemeler nedeiyle davalarla cebelleşen Barcelona'nın, transferlerde usulsüzlük yaptığı söylentilerine yönelik suçlamalardan 15 milyon ceza aldığı iddia edildi. Dosyanın için de Arda Turan transferi de var.

İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Hakem Teknik Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın şirketine büyük bir ödeme yaptığı tespit edilen Barcelona, şimdi de transferlerde usulsüzlükle suçlanıyor.

15 MİLYON EURO

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Katalan devi için dosya açan vergi dairesi, 15 milyon 700 bin euro para cezası kesti.

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VERGİLENDİRMEDE USULSÜZLÜK

Transfer edilen futbolcuların tazminatlarındaki Alex Song (3 milyon 500 bin euro), Arda Turan (1 milyon 312 bin euro) vergilendirmedeki usulsüzlüklerden dolayı bu para cezası geldi.

BÜYÜK CEZA YOLDA

Barcelona'ya bu suçlamalardan büyük cezalar gelme ihtimali hayli fazla. Puan silme başta olmak üzere, küme düşme ve 5 yıl ligden men gelme cezaları gündemde.

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Arda Turan, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona'nın başı dertte! Arda Turan transferinden ağır ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barcelona'nın başı dertte! Arda Turan transferinden ağır ceza - Son Dakika
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