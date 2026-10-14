Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı deplasmanda 4-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı deplasmanda 4-1 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Galatasaray\'ı deplasmanda 4-1 yendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi 2'nci hafta maçında Galatasaray, evinde Barcelona'ya 4-1 yenildi. Bu sonuçla Barcelona 6 puana yükselirken Galatasaray puansız kaldı; Barcelona'nın gollerini Cancelo, Fermin Lopez, Gordon ve Adeyemi, Galatasaray'ın tek golünü Batrakov attı.

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Barcelona bu skorla puanını 6'ya çıkartırken, puanla tanışamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Galatasaray, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetti. Guida'nın yardımcılıklarını ise Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona karşısına; "Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Victor Osimhen" ilk 11'i ile çıktı. Barcelona ise; "Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Gordon ve Olmo" ilk 11'iyle sahada yer aldı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Cancelo, Fermin Lopez, Gordon ve Adeyemi kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise Batrakov'dan geldi.

12'nci dakikada Lamine Yamal'ın uzaktan vuruşunda top auta çıktı.

25'inci dakikada Joao Cancelo'nun ceza sahası dışından çapraz pozisyondan yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan Çakır uzanarak topu çıkardı.

28'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Leao, yaya doğru yerden çevirdi. Batrakov'un bekletmeden yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 1-0.

34'üncü dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde Victor Osimhen'in kafa vuruşunun ardından Barış Alper Yılmaz'ın dokunuşuyla top ağlara gitti ancak ağlar giden top ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

43'üncü dakikada Barcelona eşitliği yakaladı. Olmo'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cancelo, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

50'nci dakikada Barcelona öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Yamal ortaladı. Penaltı noktasının hemen önünde Fermin Lopez'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

53'üncü dakikada Barcelona bir gol daha buldu. Sağ kanattan çizgiye inen Yamal, Gordon'u gördü. Bu oyuncunun sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-3.

65'inci dakikada Lamine Yamal'ın pasında Gabriel Jesus'tan seken top, sol çaprazda Adeyemi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

Maç, Barcelona'nın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak 'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız?
Bu adam 34 yaşında Aboubakar şov yapmaya devam ediyor Bu adam 34 yaşında! Aboubakar şov yapmaya devam ediyor
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var
Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı Bakın ne yapacaklar Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı! Bakın ne yapacaklar
00:20
Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasında
Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasında
00:09
Yamal’dan alkış alan hareket Yağmur altında bekleyen Galatasaraylı futbolcuları unutmadı
Yamal'dan alkış alan hareket! Yağmur altında bekleyen Galatasaraylı futbolcuları unutmadı
23:55
Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır’a destek
Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a destek
23:53
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona’ya farklı kaybetti
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti
23:50
Eski Fenerbahçeli Emenike’den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona
Eski Fenerbahçeli Emenike'den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona
23:06
Galatasaray, Barcelona’ya bu sezon bir ilki yaşattı
Galatasaray, Barcelona'ya bu sezon bir ilki yaşattı
22:34
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı Görüntülere soruşturma başlatıldı
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 00:27:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı deplasmanda 4-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei