Barcelona'nın transfer için gözden çıkardığı para gündem oldu! Ekonomik kriz vurgusu yapan kulüp Jules Kounde ile anlaştı

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurarak eski günlerine dönmek isteyen Barcelona, transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. Lewandowski, Cristensen ve Kessie gibi dünyaca ünlü futbolcularla kadrosunu güçlendiren Katalan devi, Sevilla'dan Kounde'yi de renklerine bağladı.

BARCELONA 5 TRANSFERE 153 MİLYON EURO HARCADI

Barcelona, Jules Kounde transferi için Sevilla'ya 50 milyon euro bonservis ödedi. Katalan devi şu ana kadar Lewandowski, Raphinha ve Kounde transferleri için 153 milyon euro harcarken; Kessie ve Christensen'i ise bonservis bedeli ödemeden transfer etti.

Jules Kounde

SATIŞTAN KASAYA SADECE 23 MİLYON EURO GİRDİ

Her fırsatta ekonomik krizde olduklarını belirten Barcelona Başkanı Laporta, futbolcu satışından kulübün kasasına şu ana kadar 23 milyon euro koyarken, transfer ettiği yıldızlara ise 153 milyon euro harcadı.