Yeni sezonda iddialı bir kadro kurarak eski günlerine dönmek isteyen Barcelona, transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. Lewandowski, Cristensen ve Kessie gibi dünyaca ünlü futbolcularla kadrosunu güçlendiren Katalan devi, Sevilla'dan Kounde'yi de renklerine bağladı.
Barcelona, Jules Kounde transferi için Sevilla'ya 50 milyon euro bonservis ödedi. Katalan devi şu ana kadar Lewandowski, Raphinha ve Kounde transferleri için 153 milyon euro harcarken; Kessie ve Christensen'i ise bonservis bedeli ödemeden transfer etti.
Her fırsatta ekonomik krizde olduklarını belirten Barcelona Başkanı Laporta, futbolcu satışından kulübün kasasına şu ana kadar 23 milyon euro koyarken, transfer ettiği yıldızlara ise 153 milyon euro harcadı.
Son Dakika › Spor › Barcelona'nın transfer için gözden çıkardığı para gündem oldu! Ekonomik kriz vurgusu yapan kulüp Jules Kounde ile anlaştı - Son Dakika