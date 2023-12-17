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Barcelona, Valencia ile berabere kaldı - Son Dakika
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Barcelona, Valencia ile berabere kaldı

Barcelona, deplasmanda Valencia ile 1-1 berabere kalarak puan kaybını sürdürdü. Joao Felix'in golüne karşılık Hugo Guillamon'un golüyle beraberliği yakalayan Barcelona, son 3 maçtır galibiyet alamıyor.

Barcelona, Valencia ile berabere kaldı
17.12.2023 - 01:43,
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında, Barcelona, deplasmanda Valencia ile 1-1 berabere kalarak, puan kaybını sürdürdü.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle biten karşılaşmada, Barcelona 55. dakikada Joao Felix ile öne geçse de ev sahibi takım 70. dakikada Hugo Guillamon ile beraberliği yakaladı.

Ligde geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı maçta Girona'ya 4-2 yenilen Barcelona, Valencia deplasmanındaki aldığı beraberlikle 35 puanla 3. sırada kaldı.

La Liga'da birer maç eksiği olan Girona 41 puanla lider, Real Madrid ise 39 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Diğer yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Belçika'nın Antwerp takımına da yenilen Barcelona, son 3 maçtır kazanamıyor.

Kaynak: AA
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