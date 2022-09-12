Barcelona ve Atletico Madrid'den Arda Turan'a veda paylaşımları: Türk büyüsü kramponlarını asıyor - Son Dakika
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Barcelona ve Atletico Madrid'den Arda Turan'a veda paylaşımları: Türk büyüsü kramponlarını asıyor

12.09.2022 23:38
Barcelona ve Atletico Madrid'den Arda Turan'a veda paylaşımları: Türk büyüsü kramponlarını asıyor

İspanya'da La Liga kurumu ile Barcelona ve Atletico Madrid kulüpleri futbolcu kariyerini sonlandırma kararı alan Arda Turan'a yeni hayatında başarı dilediler.

Arda Turan'ın profesyonel futbolcu kariyerine son vermesi İspanya'da da yankı buldu.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu, resmi Twitter hesabından "Türk büyüsü kramponlarını asıyor. Yeni döneminde bol şanslar Arda Turan" mesajını paylaştı.

Barcelona Kulübü resmi Türkçe Twitter hesabından, "Her şey için teşekkürler Arda" paylaşımında bulunurken Atletico Madrid ise paylaşımında, "Arda Turan profesyonel futbolcu kariyerini bitirdiğini duyurdu. 4 sezon (2011-2015) 178 resmi maç. Lig, Avrupa Ligi, Avrupa Süper Kupası, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası. Bize verdiğin tüm büyük anlar için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın futbolu bırakmasıyla ilgili haberler İspanyol basınında da yer aldı.

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Arda Turan aktif futbolculuk kariyerini noktaladı Arda Turan aktif futbolculuk kariyerini noktaladı

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Son Dakika Spor Barcelona ve Atletico Madrid'den Arda Turan'a veda paylaşımları: Türk büyüsü kramponlarını asıyor - Son Dakika


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