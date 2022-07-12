Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Recep Mamur'un mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Recep Mamur'un mezarını ziyaret etti

12.07.2022 19:36
Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Recep Mamur'un mezarını ziyaret etti

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor altyapısından yetişen ve Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, sarı kırmızılı kulübün merhum başkanı Recep Mamur'un mezarını ziyaret etti.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor altyapısından yetişen ve Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, sarı kırmızılı kulübün merhum başkanı Recep Mamur'un mezarını ziyaret etti.

Memleketi Mersin'den 6 yaşındayken Kayserispor'a transfer olan Emre Demir, 2021-22 sezonu öncesi LaLiga ekiplerinden Barcelona'ya transfer olmuştu. Sezonu Kayserispor'da tamamlayan Emre Demir, yeni takımına katılmak için yarın İspanya'ya gidecek. Mersin'den Kayseri'ye gelen 18 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün merhum başkanı Recep Mamur'un mezarını ziyaret etti. Emre Demir, daha sonra Kayserispor tesislerine gitti.


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Kaynak: DHA

Kayserispor, Recep Mamur, Emre Demir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Recep Mamur'un mezarını ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Recep Mamur'un mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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