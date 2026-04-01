Bardakcı: Türk'ün Türk'ten Başka Dostu Yok

01.04.2026 03:19
A Milli Takım savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Dünya Kupası hedeflerinin arkasında olduklarını ifade etti.

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, "Dün gece biz oteldeyken yapılanlar… Ben bugün bir şey daha anladım. Türk'ün Türk'ten başka bir dostu yokmuş. Onu görmüş olduk. Çok mutluyuz. İnşallah orada da çok güzel işler yapacağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası'na katılmayı sonuna kadar hak ettiklerini ifade eden Abdülkerim Bardakcı, dün gece rakip takım taraftarlarının havai fişek atıp gürültü çıkararak takımı rahatsız etmeye çalışmasına ilişkin de konuştu. Bardakcı, "Çok mutluyum. Bunu sonuna kadar hak ettik. Mükemmel bir ekibimiz var. Tamamen aile gibi olduk. Ayırt edemiyorum. Çok şükür mutluyuz. Ama bir konudan daha bahsetmek istiyorum, içimde kalmasın. Dün gece biz oteldeyken yapılanlar… Ben bugün bir şey daha anladım. Türk'ün Türk'ten başka bir dostu yokmuş. Onu görmüş olduk. Çok mutluyuz. İnşallah orada da çok güzel işler yapacağız" diye konuştu.

Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'nın ıslıklanması hakkında yorumlarda bulunan 31 yaşındaki tecrübeli stoper, "İstiklal Marşı okunurken ıslıklanması hiç hoş olmadı. Sonuçta bizim kardeş ülkemiz. Ama biz mutluyuz. Bunlar bizi ayrı motive ediyor" dedi.

'BU EKİPLE ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ İŞ YOK'

Dünya Kupası'nda da çok güzel işler yapacaklarına inandıklarını belirten Abdülkerim Bardakcı, "Bu ekiple üstesinden gelemeyeceğimiz iş yok. İnşallah orada da çok güzel işler yapacağız. Tek odağımız Dünya Kupası'na gidebilmekti. Şu an daha rahatız. Daha güvenliyiz. İnşallah orada çok güzel işler yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Abdülkerim Bardakcı, Milli Takım, Futbol, Spor, Son Dakika

