Bargiel'in Tarihi Nanga Parbat Başarısı - Son Dakika
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Bargiel'in Tarihi Nanga Parbat Başarısı

04.07.2026 18:59
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Andrzej Bargiel, Nanga Parbat'a oksijensiz tırmanıp kayakla inerek tarihi bir başarıya imza attı.

Polonyalı dağcı Andrzej Bargiel, Pakistan'daki 8 bin 126 metre rakımlı Nanga Parbat Dağı'nın zirvesine oksijensiz tırmanarak ve zirveden kayakla hiç durmadan inerek tarihi bir başarıya imza attı.

Dawn gazetesinin haberine göre, 38 yaşındaki Bargiel, 30 Haziran'da oksijen tüpü olmadan Nanga Parbat'ın zirvesine tırmandı, daha sonra hiç durmadan kayarak başladığı noktaya geri döndü.

Bu başarısıyla Bargiel, Pakistan'ın 8 bin metreden yüksek rakımlı 5 dağına da yeterli oksijen olmadan tırmanan ilk dağcı oldu.

Bargiel geçen yıl da dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest'ten kayarak inen ilk dağcı olmuştu.

Kaynak: AA

Dünya, Spor, Son Dakika

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