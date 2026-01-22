Barış Alper\'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Galatasaray'ın Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından yaşanan ilginç bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz'a sinirlendiği görülen bir taraftar, anneannesine ait olduğunu söylediği protez ayağı çıkararak kamera karşısına geçti. Taraftarın, "Barış Alper Yılmaz'a şöyle ufak bir hediyem var: sağ ayak" ifadelerini kullanması kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar tepkinin dozunu eleştirirken, bazıları ise kaçan pozisyonlar üzerinden yaşanan hayal kırıklığına dikkat çekti.
