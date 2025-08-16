Barış Alper'i golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti - Son Dakika
Barış Alper'i golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Barış Alper\'i golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
16.08.2025 09:46
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek sahadan net bir galibiyetle ayrıldı. Ancak maçın en çok konuşulan anı, Barış Alper Yılmaz'ın attığı gol oldu. Pozisyonla ilgili farklı yorumlar yapılırken, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, gol öncesinde faul olduğu yönünde görüş belirtti. Kararın tartışmalı olması sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

BARIŞ ALPER'İN ATTIĞI GOL

"TEMİZ BİR GOL DEĞİL"

Bülent Yıldırım: Bariz bir omuzdan çekme yok. Bu görüntüleri izlediğim zaman temiz bir gol olduğunu söyleyemem. Barış Alper'in savunmacıya yaptığı elle itme müdahalesinin faul olduğunu düşünüyorum.

"FAUL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Bahattin Duran: Bu pozisyonda ben Barış Alper'in, Karagümrüklü oyucuyu eliyle ittiğini ve bundan dolayı faul olduğunu düşünüyorum. Ancak sportmenlik dışı bir ihlal olmadığı, dikkatsiz bir müdahale olduğu için kart gerekmediğini ancak faul olduğunu düşünüyorum.

"NET BİR FAUL"

Deniz Çoban: Elbette elini bilerek yüzüne götürmüyor ancak burada bir müdahale var. Ben faul olduğunu düşünüyorum pozisyonun. VAR'ı çok fazla eleştiremem bu konuda ancak benim açımdan bu pozisyon net bir faul.

Görüntü: beIN SPORTS
Görüntü: beIN SPORTS
Görüntü: beIN SPORTS

Sizin düşünceleriniz neler ?

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.