Barış Alper Yılmaz, İtalya karşısında skoru 3-1 yaparken 6. milli golünü attı

Barış Alper Yılmaz, İtalya karşısında skoru 3-1 yaparken 6. milli golünü attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya önünde tek golü Barış Alper Yılmaz'la buldu. 47. dakikada Oğuz Aydın'ın pasıyla topu ağlara gönderen 26 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'daki 40. maçında 6. golünü atarak skoru 3-1'e getirdi.
Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, İtalya maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'ndaki 6. golünü kaydetti.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşırken, millilerin tek golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 47. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafından Oğuz Aydın'ın pasında arka direkte bulunan Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-1 oldu.
26 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'da 40. maçında 6. gol sevincini yaşadı.
Müsabakaya 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz'ın yerine 80. dakikada Deniz Gül oyuna girdi.
Kaynak: İHA
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