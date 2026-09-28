Barış Alper Yılmaz, İtalya karşısında skoru 3-1 yaparken 6. milli golünü attı

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, İtalya maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'ndaki 6. golünü kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşırken, millilerin tek golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 47. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafından Oğuz Aydın'ın pasında arka direkte bulunan Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-1 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'da 40. maçında 6. gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz'ın yerine 80. dakikada Deniz Gül oyuna girdi.