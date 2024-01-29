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Barış Kanbak: 'Kazanarak öğrenmeye çalışıyoruz' - Son Dakika
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Barış Kanbak: 'Kazanarak öğrenmeye çalışıyoruz'

Kasımpaşa Yardımcı Teknik Direktörü Barış Kanbak, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri maçta güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, kazanarak öğrenmeye çalıştıklarını söyledi. Kanbak, takımın mücadele gücünü yüksek tutarak sayısal üstünlük sağladıklarını ve 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Barış Kanbak: \'Kazanarak öğrenmeye çalışıyoruz\'
29.01.2024 - 23:14,
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- Barış Kanbak: "Kazanarak öğrenmeye çalışıyoruz"

TRABZON - Kasımpaşa Yardımcı Teknik Direktörü Barış Kanbak, güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, kazanarak öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Müsabaka sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Yardımcı Teknik Direktörü Barış Kanbak, güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Kasımpaşa adına güzel bir galibiyet aldık. Bizim için güzel bir akşamdı. Trabzonspor hakkında yaptığımız analizlerde yedikleri gollerin 3/2'ni ikinci yarıda son 30 dakikada yediklerini gördük. Analizlerimizi bu doğrultuda yaptık. İlk yarıdaki planımızı oyunu biraz daha tutmaktı. Bunun için güvenli bir takım savunma planı uyguladık. Amacımız rakibin oyun gücünü düşürerek hataya zorlamaktı. Bunlara rağmen 1-0 yenik durumda içeri girdik. Bundan sonra biraz daha risk almamız gerekiyordu. Bu riskleri de en doğru şekilde B planı olarak kafamızda tasarlamıştık. Kasımpaşa takımı mücadele gücü yüksek, temaslı oyundan kaçmayan bir oyuncu grubuyla oynuyor. Bugün bunun örneğini gösterdik. Sayısal üstünlüğü sağlayıp şiddetli oyuna geçtiğimizde rakibe üstünlük kurduk. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Dar kadro yapısıyla hem kazanarak hem de öğrenmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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